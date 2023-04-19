Ба більше, диктатор обмовився про проблеми, з якими нібито зіштовхнулися окупанти.

Президент РФ Володимир Путін розповів, навіщо нібито їздив на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей України. За його словами, головною метою були зустрічі з військовими РФ, щоб не відволікати їх із місця дислокації надовго.

"Ви напевно знаєте, що буквально день тому я побував і в Херсонській області, і в Луганській. Там багато питань, не буду до них повертатися. Метою поїздки була зустріч із військовими, яких я не хотів відривати надовго і на великі відстані від дислокації тих підрозділів, якими вони командують. Обстановка вимагає того, щоб вони були на місці", - заявив Путін, передає пропагандистське "РИА Новости".

Крім того, диктатор заявив про проблеми окупантів з доставкою вантажів на КПП. Зокрема на пункті пропуску "Гуково" на адміністративному кордоні Луганської області та Ростовської області РФ нібито "неможливо проїхати".

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Путін на окупованих територіях

18 квітня з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав окуповані частини Луганської і Херсонської областей України.

Він нібито відвідав штаб угруповання військ "Дніпро", де заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Теплинського і командувача угрупуванням генерал-полковника Макаревича, а також попросив військових висловити думку про обстановку на Херсонському й Запорізькому напрямках та обмінятися інформацією.

Водночас перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський висловив великий сумнів щодо того, що президент Росії Володимир Путін відвідував тимчасово окуповану територію Херсонщини.

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