Диктатор не зміг би ризикувати, вирушаючи у такуу поїздку експромтом, впевнений секретар РНБО.

На тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей їздив не російський диктатор Володимир Путін, а один з його двійників.

У цьому переконаний секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Як заявив Данілов в ефірі національного марафону новин, справжній Путін - "людина перелякана", тому не став би так ризикувати, їдучи на окуповані території.

"Ну, по-перше, ніякий Путін там не був. Це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися зі справжнім Путіним, ви маєте щонайменше 10-14 днів провести на карантині. Ніякого Путіна там не було. Був звичайний двійник, яких у нього не один – це вже так само відома річ", - сказав Данілов.

Він також нагадав, що контакт зі справжнім Путіним - дуже довга процедура. Закордонних гостей саджають за стіл на великій відстані від російського диктатора, що вже й казати про поїздки експромтом.

"Це пряма протилежність нашому президенту, який може в будь-який час відвідати лінію фронту, безпосередньо бути з нашими військовими. Це наша відмінність. Відмінність від бункерного діда Путіна, який скоро сам себе буде лякатися", – додав Данілов.

Путін на окупованих територіях

Російські пропагандисти заявили, що 18 квітня з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав окуповані частини Луганської і Херсонської областей України.

Водночас перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський висловив великий сумнів щодо того, що президент Росії Володимир Путін відвідував тимчасово окуповану територію Херсонщини.

Сьогодні сам Путін заявив, навіщо нібито їздив на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей України. За його словами, головною метою були зустрічі з військовими РФ, щоб не відволікати їх із місця дислокації надовго.

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