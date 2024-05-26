За словами канцлера Німеччини, правитель РФ казав, що кордони "можна змінювати за допомогою сили".

У лютому 2022 року російський правитель Володимир Путін у Кремлі викладав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу свої ідеї, суть яких полягала в тому, що Україна "належить" Росії. Про це Шольц розповів під час спілкування з громадянами в неділю в рамках Фестивалю демократії, повідомляє Укрінформ.

За словами Шольца, Путін продемонстрував свої імперські уявлення - зокрема, про те, що кордони "можна змінювати за допомогою сили", без огляду на право. При цьому диктатор протягом 4 годин намагався довести, "що Україна та Білорусь є частинами Росії". З-поміж інших причин для початку війни Путін назвав те, що "Україна прямує в НАТО". Шольц, за його словами, відкрито сказав Путіну, що "про це не йдеться, принаймні, ще років 30".

Також канцлер ФРН повідомив, що Путін розповідав йому про "нацистський режим" в Україні.

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"Говорити про це, коли президентом є єврей... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", - зазначив Шольц.

Олаф Шольц - останні заяви

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти застосування західної зброї на території Росії. Він зазначив, що не бачить причин для розширення зони розгортання західної зброї в Україні, і відкинув заклики до використання зброї, що поставляється, на території країни-агресора.

Також УНІАН повідомляв, що Шольц пояснив, чому він блокує передачу ракет Taurus Україні. За словами канцлера ФРН, він не хоче, аби українці самі вибирали цілі для цих ракет.

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