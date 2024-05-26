Канцлер Німеччини заявив, що головне завдання - не дати війні в Україні перерости у "велику війну".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить причин для розширення зони розгортання західної зброї в Україні. Він відкинув заклики до використання зброї, що поставляється, на території Росії.

"Існують чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють", - цитує Шольца видання Tagesschau. "Принаймні, це моя теза".

За його словами, мета його політики щодо України - "запобігти перетворенню війни в Україні на "велику війну". Німецький політик зазначив, що Берлін досі ставив постачання зброї Україні в залежність від того, що вона не перетне російський кордон.

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Заборона на удари по РФ - Україна хоче свободи

З моменту перших поставок західної зброї в Україну діяла заборона на її використання для ударів по території РФ. Однак, за даними NYT, консенсус навколо цього питання розпадається - в адміністрації Байдена тривають дебати щодо послаблення заборони.

Цю заборону розкритикував навіть спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, який півроку блокував військову допомогу Україні. За його словами, спроби контролювати зусилля України "на мікрорівні" - це "не дуже хороша політика" для США.

Зі свого боку генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-партнери України мають скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об'єктах на території РФ.

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