Німеччина не буде передавати свої крилаті ракети Taurus Україні, тому що не хоче, аби українці самостійно визначали цілі для ударів ними, а відправка німецьких фахівців в Україну є неприйнятною. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, його слова наводить німецьке видання NTV.
За його словами, Берлін не хоче ризикувати можливим переростанням війни в Україні у війну між Росією та НАТО. Саме тому Німеччина повинна контролювати, по яким цілям запускаються надані нею ракети.
Шольц наголосив, що ракети Taurus є не лише високоточними, але й мають великий радіус дії – 500 кілометрів. Саме тому передача подібної зброї, на думку Шольца, "була б виправданою лише в тому випадку, якщо ми самі будемо визначати і ставити цілі".
"Це, у свою чергу, неможливо, якщо ти не хочеш сам бути частиною цього конфлікту", – наголосив Шольц.
Німецька допомога Україні: останні новини
Як писав УНІАН, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. Німеччина, зокрема, разом з Данією надасть 10 основних бойових танків Leopard 1 A5, 3 РСЗВ HIMARS і не тільки.
Також ми розповідали, що Міноборони Німеччини звернулось до федерального уряду про додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні на цей фінансовий рік.