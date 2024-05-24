Канцлер не хоче, аби українці самі вибирали цілі для цих ракет.

Німеччина не буде передавати свої крилаті ракети Taurus Україні, тому що не хоче, аби українці самостійно визначали цілі для ударів ними, а відправка німецьких фахівців в Україну є неприйнятною. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, його слова наводить німецьке видання NTV.

За його словами, Берлін не хоче ризикувати можливим переростанням війни в Україні у війну між Росією та НАТО. Саме тому Німеччина повинна контролювати, по яким цілям запускаються надані нею ракети.

Шольц наголосив, що ракети Taurus є не лише високоточними, але й мають великий радіус дії – 500 кілометрів. Саме тому передача подібної зброї, на думку Шольца, "була б виправданою лише в тому випадку, якщо ми самі будемо визначати і ставити цілі".

Відео дня

"Це, у свою чергу, неможливо, якщо ти не хочеш сам бути частиною цього конфлікту", – наголосив Шольц.

Німецька допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. Німеччина, зокрема, разом з Данією надасть 10 основних бойових танків Leopard 1 A5, 3 РСЗВ HIMARS і не тільки.

Також ми розповідали, що Міноборони Німеччини звернулось до федерального уряду про додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні на цей фінансовий рік.

Вас також можуть зацікавити новини: