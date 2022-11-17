Чим більше форм терору використовує РФ у цій війні, тим більше коштів світ направить на зброю і на захист від потенційного повторення таких ударів, вважає президент України.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання про досягнення миру з РФ, заявив, що простою зупинкою вогню нічого не вирішиш.

На фронті довжиною понад тисячу кілометрів постійно тривають бої, а Росія майже щодня здійснює атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України, заявив глава держави під час свого виступу на Bloomberg New Economy Forum.

"Що це означає з глобального погляду? Замість того щоб вкласти трильйони доларів у розвиток людського капіталу, світ буде витрачати колосальні кошти на переозброєння - додатково до вже запланованих. От побачите", - сказав Зеленський.

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За його словами, зараз увесь світ уважно спостерігає за тим, як Україна захищається, яка тактика спрацьовує, які оборонні системи дають максимальний результат.

"Якщо говорити чесно, лише кілька країн могли б зараз захищатися від агресії так само інтенсивно, як це робимо ми. Просто немає стільки снарядів, зброї. Але потенційних агресорів у світі й заморожених конфліктів, які можуть розгорітися знову, все ж більше, ніж таких країн. А отже, є шалений дефіцит безпеки. Тому що більше форм терору використає Росія в цій війні, то більше коштів світ у підсумку спрямує на зброю й на захист від потенційного повторення таких ударів, яких ми зазнаємо", - вважає глава держави.

Він також додав, що замість того, щоб приділяти максимум уваги "зеленій" трансформації, зараз різні уряди однаково шукають, як би гарантувати дешевше постачання нафти, газу, вугілля, щоб знизити ціни.

"Саме ціна енергії, а не чистота енергії – питання номер один для багатьох. І так не було б, якби не російська агресія і використання Росією енергоресурсів як зброї", - сказав Зеленський.

Президент також нагадав, що за лічені тижні й абсолютно штучно виникла загроза голоду для десятків мільйонів людей - не через посуху чи економічну кризу, а через військову блокаду українських портів.

На його думку, будь-яка нова катастрофа у тій чи іншій країні через високі ціни на їжу або через голод - це мінус роки для глобального розвитку.

"Тому, коли Україна пропонує формулу миру, це дійсно формула миру не просто для нас, а для світу. Коли загроза комплексна, то і відповідь має бути комплексною. Простою зупинкою вогню нічого не вирішиш. Саме така наша формула. Треба повертати мир - надійно, довготривало. Простим пом'якшенням криз, спровокованих Росією, не повернеш стабільності. Треба повністю демонтувати кожну загрозу", - упевнений Зеленський.

Війна України з Росією - важливі заяви Володимира Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у своїй промові на саміті G20 президент Володимир Зеленський закликав світ не пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Він представив 10 рішень, які можна реалізувати, щоб гарантувати мир.

Це радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

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