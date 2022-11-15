Президент також наголосив, що словам РФ довіряти не можна, тому не буде жодного "Мінську -3".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, заявив президент під час відеозвернення до учасників саміту G-20, яке оприлюднив Офіс президента у своєму Telegram.

"Я хочу, щоб ця агресивна війна закінчилася справедливо і на основі статуту ООН і міжнародного права, а не аби як... Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти не можна, і не буде жодних "Мінськів-3", які Росія порушить одразу ж після укладання", - наголосив він.

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За словами українського лідера, російську агресію можна і треба зупинити саме зараз.

"Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути усіх вас, обманути світ і заморозити війну якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну", - сказав Зеленський.

Війна в Україні проти Росії

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Тоді країна-агресор захопила частину сходу і півдня України. Збройні сили України дають противнику гідну відсіч. Сили оборони наприкінці літа пішла в контрнаступ. Вже звільнені майже вся Харківська і Миколаївська області, а також низка населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Нещодавно супротивник відступив з правобережної частини Херсонської області, що дозволило звільнити Херсон.

Влада РФ після спроби анексії територій вже неодноразово пропонувала Києву переговори, проте не хотіла говорити про долю захоплених територій. Українська сторона, в свою чергу, хоче звільнити всі свої землі.

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