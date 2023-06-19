Переміщення ворожих сил, вірогідно, відображає відчуття РФ, що серйозна атака українців через Дніпро тепер менш імовірна, вважають у британській розвідці.

Після підриву Каховської ГЕС російські окупанти почали передислокацію частини військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямку.

Про це у своєму щоденному звіті повідомляє британська розвідка. Зазначається, що упродовж останніх десяти днів Росія, ймовірно, почала передислокацію частин своїх військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямку.

"Потенційно це стосується кількох тисяч військовослужбовців 49-ї армії, у тому числі її 34-ї окремої моторизованої бригади, а також підрозділів повітряно-десантних військ і морської піхоти. Передислокація цих військ, вірогідно, відображає відчуття Росії, що значна атака України через Дніпро тепер менш імовірна після руйнування Каховської дамби та спричиненої повені", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 6 червня російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплення десятків населених пунктів на півдні України.

За інформацією Генштабу ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Так, протягом доби там відбулось 24 бойових зіткнення.

В Міноборони повідомили, що упродовж двох тижнів на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські захисники звільнили вісім населених пунктів.

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