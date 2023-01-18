У Середземному морі число ворожих кораблів залишилося незмінним.

Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі, однак число ракетоносіїв, на яких є крилаті ракети "Калібр", не змінилося і становить шість штук.

Тепер у цьому морі знаходяться 16 кораблів РФ, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. "…у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 44 ракет", - зазначили у ВМС ЗСУ.

За його даними, у Середземному морі не змінилася кількість ворожих кораблів - там знаходяться дев’ять бортів. Серед цих кораблів є п’ять носіїв "Калібрів", і загальний залп становить 72 ракети.

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Присутність кораблів Росії у різних морях - що повідомлялося

Станом на 17 січня на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходилися 17 кораблів РФ, серед яких були шість носіїв "Калібр", і загальний залп становив близько 44 ракет.

РФ вже не раз била "Калібрами" по Україні. Керівник штабу, заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк попереджав, що є загроза нового масованого ракетного удару супротивника.

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