Ворог продовжує нарощувати присутність у морі, зазначили у ЗСУ.

Російські окупанти посилили бойове угруповання в Чорному морі ще одним кораблем з крилатими ракетами "Калібр".

Тепер на Україну націлені майже 30 ракет, про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України.

"Продовжується нарощування ворожої присутності в Чорному морі. Ще один надводний ракетоносій зафіксовано на бойовому чергуванні. Загальна кількість "Калібрів", націлених на Україну, складає 28 ракет", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Чорному морі сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, в ОК "Південь" заявили, що у Чорному морі ворог збільшив угруповання до семи кораблів, серед яких один ракетоносій із восьма ракетами "Калібр" та два десантні кораблі.

Пізніше стало відомо, що ворог вивів на бойове чергування ще один надводний і один підводний ракетоносій, загальний залп "Калібрів" склав 20 ракет.

Начальник штабу, заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк попереджав, що можливий новий масований ракетний удар ворога.

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