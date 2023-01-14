Не виключена можливість зміни курсу ракет агресора.

Начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк попередив українців про небезпеку.

Він закликав громадян не ігнорувати тривогу, оскільки очікується масований ракетний удар окупантів. У ЗСУ не виключають можливість зміни початкового курсу ворожих ракет.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Згідно з останніми підрахунками, наразі загальний залп "Калібрів" складає 20 ракет.

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Станом на 12:50 оголошено тривогу у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

Загроза нового ракетного удар

13 січня начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила, що російські військові готуються до нового масованого удару по містах України.

Вранці 14 січня у Києві було оголошено повітряну тривогу після того, як столицю струсонула серія вибухів. Їх чули як жителі правого берега, так і лівого. Пізніше стало відомо, що Росія атакувала ракетами Київ. Їх держава-терорист запускала з північного напрямку по балістичній траєкторії. У КМВА уточнили, що Росія влучила в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

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