У Донецькій області супротивники не вірять своєму військовому керівництву, зазначили у Силах оборони.

У Донецьку область прибув російський поліцейський підрозділ "СОБР" ("специальный отряд быстрого реагирования"), щоб придушувати бунти військових російської окупаційної армії.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. "В районі Вугледара ситуація залишається складною. У цьому районі з'явився підрозділ "СОБР", але він з'явився не для штурмових дій, а з'явився для придушення бунтів", - сказав він.

За словами спікера, відомо про те, що морально-психологічний стан ворогів, які знаходяться на цьому напрямку, дещо пригнічений, вони не вірять військовому керівництву, саме тому там з'явився поліцейський підрозділ "СОБР".

Відео дня

Також Дмитрашківський зазначив, що на Вугледарському напрямку воює 155-а бригада морської піхоти РФ, яка перебуває у складі Тихоокеанського флоту.

"Бій тривав недовго, видно, що бійці не підготовлені, саме тому десять бійців здалося в полон, більшість бійців, які спробували штурмувати, були просто вбиті", - сказав він.

Ситуація в Донецькій області - зараз це варто знати

Нагадаємо, у грудні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські загарбники у Донецькій області ліквідували своїх дезертирів, більшість із яких були "зеками".

Варто зазначити, що на Донбасі йдуть запеклі бої. Вороги, зокрема, наступають на Бахмутському та Авдіївську напрямках і зазнають величезних втрат. Місто Бахмут стало справжньою фортецею українських воїнів.

Вас також можуть зацікавити новини: