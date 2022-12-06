Росіяни ліквідували чергову партію своїх дезертирів / фото УНІАН, Сергій Ревера

Російські окупанти на Донеччині знищили своїх дезертирів, більшість із яких були "зеками".

Як повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, 30 листопада в районі Верхньоторецького Донецької області виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій.

При цьому зазначається, що із 21 дезертира 13 - це особи, завербовані з місць позбавлення волі.

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"Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня - всі дезертири знищені", - сказано в повідомленні.

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"Зеки" на службі в російській армії

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ГУР Міноборони України, у липні в РФ з огляду на значні втрати на війні в Україні та брак охочих йти на війну почали рекрутувати новобранців серед засуджених.

Зокрема, це відбувається у Республіці Адигея, а також у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. "Зекам" обіцяють повну амністію після підписання та виконання контракту.

При цьому стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива, навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини.

Також до відома новобранців доводили, що після набору добровольців склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

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