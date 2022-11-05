За його словами, більшість бунтів викликані невдоволенням росіян виплатами і умовами, а не відправкою на війну.

У РФ зростає невдоволення серед мобілізованих росіян, однак поки невідомо, чи переросте це у переворот.

Журналіст і блогер Майкл Накі в новому випуску програми "Аргумент" пояснивши, що такий розвиток ситуації залежить від кожного окремо взятого бунтівника.

"Ніхто не зможе відповісти на питання, на скільки це масштабно, чи буде це ще масштабніше, яке це вплине... з однієї простої причини - це дуже індивідуальні речі. Те, про що ми можемо говорити, це зростання невдоволення і фактори, які на це впливають", - зазначив він.

За словами журналіста, багато росіян не розуміли, що їх чекає після мобілізації.

"Ми бачимо, що ситуація серед мобілізованих стає все гострішою, невдоволення зростає. На перших тижнях мобілізації у багатьох було уявлення, що вони їдуть розважатися і їх не відправлять на лінію фронту", - пояснив Накі.

Він додав, що інакше мобілізацію сприймали в регіонах, куди на той час вже прийшло багато трун і похоронок. Рекордсменом за цим показником став Дагестан, де люди не хотіли мобілізовуватися, а їхні близькі цьому всіляко чинили опір.

Водночас, на думку журналіста, нинішні бунти не пов'язані з негативним ставленням росіян до війни.

"Коли є бунти мобілізованих, це не означає, що це бунт якихось хороших людей проти поганої системи. Останній такий випадок стався через невиплату обіцяних грошей. Вони не бунтували проти того, що їх відправляють вбивати-вмирати", - підсумував Накі.

Мобілізація в РФ

З початку повномасштабної війни в Україні в Росії проходила прихована мобілізація "гарматного м'яса".

Однак, вже 21 вересня Володимир Путін оголосив старті часткової мобілізації в Росії.Через місяць він заявив про її завершення, проте ЗМІ повідомляють, що людям і далі прислають повістки.

Західні експерти впевнені, що мобілізація в РФ припинена, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для осіннього призову.

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