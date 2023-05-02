За два українських міста тривають найзапекліші бойові дії, поділилися у Генштабі.

Російські загарбники упродовж доби продовжували зосереджувати свої головні зусилля на тому, щоб наступати на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, українські воїни відбили там понад 20 ворожих атак.

Найзапекліші бойові дії тривають за Мар’їнку й Бахмут, захисники української держави стійко обороняються, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. За даними Генштабу, наші воїни у районі Мар’їнки відбили численні атаки з боку супротивника.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку південніше Діброви. На Бахмутському напрямку... противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Предтечине. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського", - зазначається у зведенні.

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У Генштабі також повідомили, що 2 травня ворог завдав по нашій землі 30 авіаударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, супротивник завдав по Україні три ракетних удари.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попередили у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

За відомостями Генштабу ЗСУ, опублікованими вранці 2 травня, упродовж минулої доби супротивники на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках понад 40 разів атакували наших воїнів та зазнали поразок.

Росіяни на нашій землі зазнають величезних втрат. Загальні втрати РФ вже становлять 191 420 загарбників. Також знищено, зокрема, 3 701 ворожий танк.

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