На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському ворог обороняється.

Російські загарбники продовжують наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Не зважаючи на значні втрати, з метою покращити тактичне положення противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів: Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області; Волфине і Тимофіївка - Сумської; а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, зокрема, Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Діброва Луганської області.

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На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне і Нью-Йорк Донецької області.

Крім того, повідомляється у зведенні, під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Авдіївському напрямку.

"На Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області. На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Зелене Поле на Доннечині, а також Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон", - додали у Генштабі.

Війна в Україні – актуальні дані

Після захоплення Соледара російські війська намагаються виснажити українську оборону і в одному з місць прорватися, щоб рухатись далі і досягнути більш значних результатів.

ЗС РФ наступає на Вугледарському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. За словами журналіста Юрія Бутусова, окупація Вугледара ворогом відтіснить українські сили від Кримського "коридору" і укріпить оборону противника.

На думку Інституту вивчення війни, ЗСУ відновили контрнаступ під Кремінною та у Запорізькій області.

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