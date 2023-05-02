Супротивники, зокрема, поцілили в один ворожий засіб протиповітряної оборони, зазначили у Генштабі.

Українські артилеристи та підрозділи ракетних військ за добу уразили чотири склади боєприпасів російських окупантів, один ворожий пункт управління, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль супротивника.

Сили оборони України також збили три безпілотники загарбників різних типів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у вівторок увечері, 2 травня.

"...Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу противника...", - зазначається у повідомленні.

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Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Вранці 2 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни зосередили свої головні зусилля на тому, щоб наступати на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Мар’їнському напрямках. На цих напрямках українські воїни упродовж минулої доби відбили понад 40 ворожих атак.

Супротивники зазнають на нашій землі дуже серйозних втрат. Загальні втрати ворога в Україні вже становлять 191 420 загарбників. Крім того, росіяни втратили, зокрема, 298 засобів ППО та 2 477 дронів оперативно-тактичного рівня.

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