Українські воїни відбили десятки атак з боку супротивника, зазначили у Генштабі.

Сили оборони України за поточну добу відбили понад 50 атак з боку російських загарбників на 4 напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook. Зокрема, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Раніше у зведеннях ще фігурував Шахтарський напрямок.

"Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках", - сказано у зведенні.

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Як зазначають у Генштабі, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Кремінна, Білогорівка та Виїмка.

Крім того, на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Предтечиного Донецької області.

Також на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка Донецької області. Ворог не мав успіху.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 25 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги атакували захисників України на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Шахтарському та Мар'їнському напрямках. За даними Генштабу, наші воїни відбили понад 59 ворожих атак. Варто зазначити, що супротивники вже тривалий час атакували Сили оборони саме на цих 5 напрямках.

Супротивник на українській землі зазнав дуже великих втрат. Загальні втрати росіян в Україні вже становлять приблизно 169 890 загарбників.

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