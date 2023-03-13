Українська авіація завдала низку ударів по районах зосередження ворожого особового складу та військової техніки, зазначили у Генштабі.

Протягом доби, 12 березня, Сили оборони України уразили пункт управління та два склади боєприпасів російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Зазначається, що протягом доби наша авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу супротивника, а також шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

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Вранці 13 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни попри значні втрати продовжують наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. На цих напрямках українські воїни за минулу добу відбили 102 ворожі атаки.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять 159 090 загарбників. Крім того, ліквідовано багато техніки супротивника, у тому числі 3 466 танків.

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