Російська сторона продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

У Чорному морі ворог збільшив до 32 чисельність крилатих ракет "Калібр", готових до застосування.

Як повідомили у Військово-Морських силах ЗС України, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр".

"Загальний залп – 32 ракети", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів. В Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 34 цивільних судна, з них 14 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 37 суден, з них 11 продовжило рух у напрямку Босфора.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", – додається в повідомленні.

Війна України з Росією – важливі новини щодо ворожих ракет

Як повідомляв УНІАН, за даними ОК "Південь", станом на 15:00, у Чорному морі перебувало 9 кораблів ворожого флоту. Серед них – великий десантний корабель, а також два надводні і підводний ракетоносії, які мали напоготові 20 крилатих ракет типу "Калібр".

24 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що загарбники вже запустили по українській території майже 4,5 тисячі ракет.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що у Росії лишилося 43% від передвоєнних запасів ракет "Калібр".

Вас також можуть зацікавити новини: