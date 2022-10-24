За вісім місяців повномасштабної війни загарбники застосували проти України майже 4,5 тисячі ракет, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні і визначитись - чи він з демократичним світом, чи заплющує очі на російський терор.

Про це він сказав, звертаючись до учасників Саміту демократії Haaretz.

"Чи не час і вашій державі обрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?" - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що Україна тепер постійно зазнає російських терористичних атак, а "мерзенний звук польоту іранських дронів щоночі лунає в нашому небі".

Зеленський повідомив, що, за даними української розвідки, Росія замовила в Ірані близько 2 тисяч "Шахедів" - одного виду іранської терористичної зброї, ще - ракети, ще інші дрони, а іранські інструктори приїхали, щоб навчати росіян користуватися дронами.

"Як став можливим цей їхній альянс? Я вам скажу. Росія програє нам у реальному зіткненні на полі бою. Путінська армія не вміє воювати. Ми б’ємо її на нашій землі так, що вона змушена забирати свої контингенти навіть з інших регіонів, які намагалася дестабілізувати", - наголосив він.

Президент України зазначив, що, на жаль, Україна немає свого "Залізного купола". У нас поки що немає сучасної та ефективної системи ППО й ПРО, яка могла б убезпечити наше небо, тому Росія й сподівається терором у повітрі компенсувати програші на землі.

Зеленський наголосив, що за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти нас, і оскільки запас ракет у них скорочується, то Росія для продовження терору знайшла зброю в Ірані. За його словами, вірогідно, що Росія за це сприяє іранській ядерній програмі.

Президент України наголосив, що цього альянсу не відбулося, якби свого часу політики Ізраїлю ухвалили одне лише рішення про захист українського неба. Він додав, що серед партнерів, які в цьому допомагають Україні, немає слова "Ізраїль".

"Звичайно, це рішення вашої держави, ваших урядів. Схоже, воно було ухвалене ще давно - у 2014 році, коли Росія почала агресію проти України. Рішення "не дратувати" Кремль, не допомагати Україні реально. Я підкреслюю: ще з 14-го року ми просили Ізраїль про допомогу. Але така тяглість політиків", - зазначив він.

Зеленський наголошує, що ще можна позбавити сенсу цей альянс Росії та Ірану. За його словами, Україні допомагають багато демократичних країн. "Але ми хотіли б і вашої допомоги. Звичайно, хай там що, ми не відмовимося від своєї боротьби. Ми хочемо простих і зрозумілих речей: звільнити свою землю, гарантувати безпеку своєму народу, дати мир українцям", - зазначив Зеленський.

Президент України подякував народу Ізраїлю за розуміння й допомогу, зокрема медичну, і тим людям, які виходили на вулиці після початку повномасштабної війни, і "ми бачили: нас підтримують на землі обітованій". "Вірю, що ми побачимо підтримку й у небі", - наголосив Зеленський.

Співпраця України та Ізраїлю під час війни з Росією - найважливіші новини

Ізраїль з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну утримується від надання Києву військової допомоги.

Володимир Зеленський 24 вересня сказав, що він в шоці через відсутність допомоги з боку Ізраїлю.

16 жовтня стало відомо, що ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай сказав, що настав час Києву отримати військову допомогу від його країни.

18 числа міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно попроситиме Ізраїль надати системи ППО.

21 жовтня ізраїльська сторона повідомила, що не постачатиме Києву озброєння.

23 жовтня ЗМІ повідомили, що Ізраїль в Сирії атакував місце збирання іранських дронів.

Також стало відомо, ізраїльська сторона передала Україні розвіддані для боротьби з іранськими безпілотниками.