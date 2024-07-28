За словами керівника ГУР, так завжди буває, коли "нація вирішує йти власним, непроторенним шляхом".

Війна точно закінчиться, і це є закономірним процесом. Втім, після цього перед Україною постануть інші задачі, "не менш важливі і не менш складні. Про це під час виступу перед випускниками Київської школи економіки заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, так завжди буває, коли "нація вирішує йти власним, непроторенним шляхом", при цьому він вважає це нормальним.

"Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож, коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно. Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте - ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути "не гіршими ніхто хтось", або "на рівні з провідними", ні. Тільки номером один", - підкреслив Буданов. Відео дня

В цьому контексті він нагадав слова американського бойового генерала, героя двох світових воєн Джоржа Паттона: "Не зупиняйся. Хтось має бути першим, чому б не ти?".

"Доля обрала нас - нам з вами випало жити та вчитися в надзвичайний час. Саме зараз і саме тут, в Україні за нашої участі вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом. Нове покоління української нації мусить допомогти світу знайти відповіді на ці питання", - резюмував Буданов.

Війна в Україні - останні новини

Росія швидко просувається на Донбасі, пробиваючи "тріщини" в обороні ЗСУ. Про це пише The New York Times.

За даними аналітиків, останнім часом війська РФ дедалі більше уваги приділяють виявленню ослаблених українських підрозділів.

На думку експертів, ці швидкі успіхи відображають поліпшення здатності Москви використовувати "тріщини" в українських оборонних лініях, які були ослаблені нещадними російськими атаками та браком ресурсів.

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