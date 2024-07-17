Загалом Сили оборони уразили майже три десятки кораблів ЧФ Росії.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук сказав, що українські морські дрони стали одною з причин того, що росіяни переховують свої кораблі у пунктах базування. Про це Плетенчук розповів під час брифінгу.

За його словами, морські дрони мають "прямо пропорційний вплив" на поведінку російської армії.

"Й звісно, результати ми всі бачили. Це й так званий Кримський міст, це й десяток кораблів, які пішли на дно, це й дистанційне мінування, це й пошкоджені кораблі. До речі, багато тих кораблів, які перебувають в строю, вже проходили ремонт після отриманих пошкоджень. І два фрегати не стали винятком – "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен. Тому вклад суттєвий одна з причин, чому ворог переховує кораблі в пункті базування", - наголосив Плетенчук.

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За його словами, якщо підійти до наших берегів ворог не може, в першу чергу, завдяки роботі берегових ракетно-артилерійських військ ВМС, то вже на дальніх рубежах – у центральній та східній частині Чорного моря, Керченській протоці – це вже й вплив дронів. Плетенчук додав, що разом з дронами має місце робота й інших складових Сил оборони України.

Плетенчук додав, що тактика ворога змінилася за кілька місяців після призначення нового очільника Чорноморського флоту РФ, а його попередника, ймовірно зняли саме через великі втрати у відсотковому значенні кораблів та катерів.

"Вони вдалися до декількох тактичних рішень – замінили корабельну складову повітряною, фактично патрулювання здійснюється за рахунок літаків та гелікоптерів, в тому числі й безекіпажних дронів. Єдине, що вони для цього використовують періодично, – підводні човни, яких залишається в Чорному морі чотири одиниці. Три з них є носіями крилатих ракет, та принаймні два - постійно можуть виходити в море. Плюс ще один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет", – уточнив Плетенчук.

За його даними, станом на зараз, ЗСУ уразили 28 одиниць ЧФ РФ.

"Це з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено безпосереднє в сухому доці. Але важливим є фактор не тільки кількісний, але і якісний показник. Серед знищених кораблів – три носії крилатих ракет, підводний човен і два найновітніших – "Аскольд" і "Циклон", які були знищені в Криму. Це й фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером ("Москва" - УНІАН)", - розповів Плетенчук.

Він додав, йдеться також за ураження ракетних катерів та одиниць, які призначені для перекидання десанту та патрулювання, таких як "Раптор", "Серна", "Тунець".

Чи є ядерно зброя в Криму: відповідь Плетенчука

Нагадаємо, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук запевняє, що немає жодних підтверджень знаходження зараз у Криму ядерної зброї росіян та пояснив, що противнику немає сенсу "тягнути" її туди, тому що відповідні ракети спроможні летіти на дуже велику відстань.

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