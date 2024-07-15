Ці бригади були давно сформовані, але з точки зору бойового досвіду "є більш свіжими".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 14 резервних бригад Сил оборони, які раніше не мали озброєння, почали отримувати зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції. За словами Зеленського, 14 бригад було створено давно і в різній кількості. Зокрема, створювався резерв, який має бути дієвим і бойовим.

"Треба, щоб резерв був не тільки зі зброєю, а бажано, щоби він ще й тренувався на цій зброї, з якою він потім буде воювати", – сказав президент. Відео дня

Він зазначив, що резерв має бути готовим виконувати на фронті завдання військового командування: оборона або наступальні дії.

"Головне, що у тебе є резерв, і передусім, це для того, щоб проводити ротації. Таке було завдання від мене – нам потрібні були ротації, щоб хлопці мали відпочинок. Потрібен був резерв. Дивились, яка кількість відповідних бригад повинна бути. І все, що ми просили постійно, щоб ці 14 бригад були укомплектовані. Це не нові бригади. Так дуже часто помилялись коли казали: ось Україна хоче нові бригади. Це не нові бригади, це бригади без зброї. Авжеж, якщо говорити, чи воювали вони, чи не воювали – тоді може бути так: вони більш свіжі", – наголосив Зеленський.

Він вважає неправильною ситуацію, що ці давно сформовані бригади не мали зброї, але вже "щось почало надходити".

"Це позитив. Артилерія тощо. Але до позитивного результату ще довго", – сказав Зеленський.

Також глава держави пояснив рішення НАТО перебрати на Альянс питання координації постачання військової допомоги до України. Зокрема, за його словами, раніше могли бути випадки, що певна держава виділяла допомогу на серйозну суму, але ця допомога надходила не повністю і доставлялася повільно. У цій ситуації поставало питання, куди йшли кошти, якщо не уся допомога надходила до України.

"І ця координація дуже важлива. Якщо НАТО з цим справиться – це буде прорив. Тому що, їх головна річ, про яку ми домовлялися з Єнсом Столтенбергом – для мене дуже важливо, щоби гроші, які виділені на зброю Україні, прийшли у вигляді зброї для України, а не у вигляді транспорту, ще чогось...", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що гуманітарна допомога важлива, але "якщо у вас в пакеті написано 40 млрд військової допомоги – дуже важливо, щоб ці 40 млрд у вигляді зброї: ППО або будь-яка зброя, від артилерії до ПТРК тощо, щоб вона прийшла".

"А не потім ми з’ясували, що нам прийшло на 7 млрд, а усе інше, десь по дорозі на ті чи інші речі, витратилося. Це дуже важливо. Тому ця координація важлива. Не тільки вчасно, але й щоб дійшло все, не розмазалось", – наголосив президент.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше президент заявляв, що Сили оборони України мають 14 неукомплектованих бригад.

"У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили - пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", – наголошував президент.

Військовий оглядач Денис Попович, коментуючи це питання, висловив думку, що нашій державі ліпше поповнювати новими людьми ті бригади, які вже воюють, а не створювати нові.

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