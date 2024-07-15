Президент України Володимир Зеленський наголошує, що розробляються системи, аби наносити більш далекобійні удари вглиб Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції.
Зокрема, у президента запитали, що треба, аби Україна отримала дозвіл на завдання іноземною зброєю ударів у глибокий тил РФ.
"Процес триває. По-перше. Так завжди було: хтось робить крок вперед, а потім і робить два кроки назад. Така є політика. Усі речі, які стали відкритими для України, спочатку були закриті і були неможливими", - сказав Зеленський.
Також він сказав, що раніше навіть міжнародні партнери не вітали нанесення далекобійних ударів українськими розробками.
"Позитивно це не сприймалося деякими лідерами. В це факт. Чому так воно є? Не тому, що хтось проти нас. А тому, що, знаєте, як вони кажуть - це політика деесеалації. Бояться ескалації з російської сторони. Ми вважаємо, що це несправедливо по відношенню до України і українців, і боремось за своє", - наголосив Зеленський.
Водночас, наразі вже ніхто не порушує питання щодо використання Україною власних розробок при завданні дальніх ударів вглиб Росії.
"Це історія про те, що спочатку у всіх був шок, а як після будь-якого шоку почали партнери звикати", - сказав Зеленський.
При цьому, президент зазначив, що зараз усі думають, як зберегти українську енергетику.
"Збереження нашої енергетики, частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючим енергетичним об'єктам Російської Федерації. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. Бо це для всіх стало дуже важливо", - сказав Зеленський.
Він додав, що так відбувається з усіма речами.
"Треба бути сильним і сміливим для того, щоби з тобою рахувались, і для того, щоби ти міг вигризти для України важливе", - сказав Зеленський.
За його словами, можливість використання західної зброї для ударів по РФ "сьогодні сприймається поки що складно".
"Хоча деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей ми почали отримувати - деякі. Це треба також дотиснути, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якої вилітає ракета або відповідна керована бомба, і ми розуміємо, звідки, і це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Тому ми почали, розуміючи, що цей процес буде уповільнений, і що не будуть давати дозвіл, або так швидко, як нам потрібно, щоб вижити, не будуть давати дозвіл - ми почали свої відповідні розробки", - наголосив Зеленський.
Окремо президент зазначив, що окрім дронів, в Україні займаються "іншими системами, які дадуть можливість нам бути більш далекобійними". "Розробки є", - сказав Зеленський.
Також він сказав, що "виробляємо сьогодні потужну кількість САУ "Богдана" в місяць".
Удари по території РФ
Сполучені Штати Америки не змінили своєї позиції щодо завдання ударів переданими Україні ракетами ATACMS вглиб Росії. Заборона на їх застосування по обʼєктах, розташованих на території країни-агресорки, продовжує діяти. Про це із посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана повідомила в соцмережі Х кореспондентка видання Bloomberg Дженніфер Джейкобс.