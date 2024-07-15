Україна розпочала відповідні розробки з розумінням, що країни Заходу швидко не дадуть необмежений дозвіл на використання їх зброї для ураження військових об'єктів в глибокому тилу Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що розробляються системи, аби наносити більш далекобійні удари вглиб Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції.

Зокрема, у президента запитали, що треба, аби Україна отримала дозвіл на завдання іноземною зброєю ударів у глибокий тил РФ.

"Процес триває. По-перше. Так завжди було: хтось робить крок вперед, а потім і робить два кроки назад. Така є політика. Усі речі, які стали відкритими для України, спочатку були закриті і були неможливими", - сказав Зеленський.

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Також він сказав, що раніше навіть міжнародні партнери не вітали нанесення далекобійних ударів українськими розробками.

"Позитивно це не сприймалося деякими лідерами. В це факт. Чому так воно є? Не тому, що хтось проти нас. А тому, що, знаєте, як вони кажуть - це політика деесеалації. Бояться ескалації з російської сторони. Ми вважаємо, що це несправедливо по відношенню до України і українців, і боремось за своє", - наголосив Зеленський.

Водночас, наразі вже ніхто не порушує питання щодо використання Україною власних розробок при завданні дальніх ударів вглиб Росії.

"Це історія про те, що спочатку у всіх був шок, а як після будь-якого шоку почали партнери звикати", - сказав Зеленський.

При цьому, президент зазначив, що зараз усі думають, як зберегти українську енергетику.

"Збереження нашої енергетики, частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючим енергетичним об'єктам Російської Федерації. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. Бо це для всіх стало дуже важливо", - сказав Зеленський.

Він додав, що так відбувається з усіма речами.

"Треба бути сильним і сміливим для того, щоби з тобою рахувались, і для того, щоби ти міг вигризти для України важливе", - сказав Зеленський.

За його словами, можливість використання західної зброї для ударів по РФ "сьогодні сприймається поки що складно".

"Хоча деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей ми почали отримувати - деякі. Це треба також дотиснути, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якої вилітає ракета або відповідна керована бомба, і ми розуміємо, звідки, і це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Тому ми почали, розуміючи, що цей процес буде уповільнений, і що не будуть давати дозвіл, або так швидко, як нам потрібно, щоб вижити, не будуть давати дозвіл - ми почали свої відповідні розробки", - наголосив Зеленський.

Окремо президент зазначив, що окрім дронів, в Україні займаються "іншими системами, які дадуть можливість нам бути більш далекобійними". "Розробки є", - сказав Зеленський.

Також він сказав, що "виробляємо сьогодні потужну кількість САУ "Богдана" в місяць".

Удари по території РФ

Сполучені Штати Америки не змінили своєї позиції щодо завдання ударів переданими Україні ракетами ATACMS вглиб Росії. Заборона на їх застосування по обʼєктах, розташованих на території країни-агресорки, продовжує діяти. Про це із посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана повідомила в соцмережі Х кореспондентка видання Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

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