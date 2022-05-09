Ярослав Грицак зазначив, що Західна Європа ніколи б не стала сучасною Європою без плану Маршала.

Москва може зіткнутися з колапсом після програшу у війні проти України. Російську Федерацію очікує сценарій 1991 року.

Про це історик Ярослав Грицак розповів в ефірі телемарафону

"Росія вийде з цієї війни дуже ослабленою, буде колапс, сценарій 1991 року. І в цих умовах можна буде диктувати певні умови в заміні за санкції", - зазначив Грицак.

За його словами, Західна Європа ніколи б не стала сучасною Європою, якби не було плану Маршала, який також зупинив наступ Радянської Армії на зруйновані європейські міста.

"Я уявляю собі, що в України буде план Маршала, який дуже сильно допоможе Україні стати на ноги, зробити політичні реформи, але щось подібне буде і з Росією. Тому що Росія повинна скасовувати санкції, а санкції можна скасувати тільки в якості заміни на окремі політичні вимоги", - пояснив історик.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

При цьому російські війська в Україні зазнають колосальних втрат. Так, станом на 8 травня вбито 25,5 тисячі російських солдатів.

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