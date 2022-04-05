Президент зазначив, що в Україні розуміють - ніяка найпотужніша угода про гарантії безпеки не зможе гарантувати ненападу Росії вже через два роки.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в контексті гарантій безпеки підписання відповідної угоди, про ніякі вигадані Росією денацифікацію і демілітаризацію ніхто не збирається й говорити.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю журналістам, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Слова денацифікація і демілітаризація забудьте, ми навіть про це говорити не будемо. Денацифікація - звучить образливо, ми можемо у ваш бік (росіян) використовувати цю фразу. Як показала та сама Буча, ми були праві. Це не до нас питання. Хочете поставити собі, то ставте перед дзеркалом це питання", - наголосив Зеленський.

За його словами, російську пропозицію про демілітаризацію України "ми не сприймали". Він наголосив, що Україна вважає, що в РФ має бути така, як в нас існує, яка здатна захищати нашу державу.

Президент зазначив, що в Україні розуміють - ніяка найпотужніша угода про гарантії безпеки не зможе гарантувати ненападу Росії вже через два роки.

"Ми розуміємо, що навіть якщо ми підпишемо з вами найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Росія прийняла запропонований Україною у Стамбулі проект щодо мирного договору в усній формі – за винятком питання Криму.

Водночас російська сторона підтвердила, що на сьогодні драфти документів є достатньо напрацьованими, аби проводити безпосередню консультацію між українським гарантом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Щодо гарантій безпеки для України: наразі йдуть активні консультації з потенційними гарантами. Офіційно три країни НАТО вже погодилися надавати гарантії саме у форматі, в якому пропонує Україна. Це Туреччина, Німеччина та Італія.

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