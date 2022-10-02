Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів, прилеглих до кордону з РФ та лінії зіткнення на Харківщині.

Під час ворожого обстрілу Харківщини поранено 71-річну жінку.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів, прилеглих до кордону з РФ та лінії зіткнення. Зокрема обстрілювали м. Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, м. Вовчанськ та с. Гатище Чугуївського району", - розповів він.

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За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненням госпіталізована 71-річна жінка.

Голова ОВА також нагадав, що триває розслідування розстрілу цивільної колони в Куп'янському районі 25 вересня, під час якого загинули 24 людини, серед них 13 дітей та вагітна жінка.

Розстріл колони в Куп'янському районі - що відомо

1 жовтня стало відомо, що в Куп’янському районі на Харківщині виявили колону з цивільними авто, яку розстріляли російські окупанти. Це сталося на автодорозі між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині.

Відомо про загибель 24 осіб, серед яких 13 дітей та вагітна.

За даними СБУ, звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та один автомобіль "ГАЗель".

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