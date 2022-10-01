Слідчі дії та огляд місця тривають.

Внаслідок обстрілу колони автівок з цивільними в "сірій зоні" між Куп’янськом на Харківщині і окупованою росіянами Луганщиною відомо вже про 24 загиблих.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"24 людини, серед них – вагітна жінка і 13 дітей. Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана "сіра зона". Росіяни майже впритул обстріляли цивільних. Як інформують правоохоронці ГУНП в Харківській області, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 год. Слідчі дії та огляд місця тривають", – сповістив він.

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Як писав УНІАН, спершу було відомо про 20 загиблих, серед яких 10 – діти, 10 – дорослі. СБУ повідомляла, що напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель".

Ситуація на Харківщині – що варто знати

На початку вересня Збройні Сили України почали активно звільняти від окупантів населені пункти Харківської області, які ворог захопив на початку повномасштабного вторгення до нашої країни, яке розпочалося 24 лютого.

Станом на середину місяця було звільнено под 300 населених пунктів, в Міноборони повідомляли, що операція триватиме до повного звільнення Харківської області.

Нині окупованими залишаються населені пункти в Куп’янському та Ізюмському районах області, районні центри – Куп’янськ та Ізюм – вже звільнені від загарбників.

Після звільнення Куп'янська росіяни продовжують обстрілювати місто. Зокрема, 21 вересня у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик.

У звільнених населених пунктах на Харківщині виявили численні катівні, де російські військові знущалися з українців, та масові поховання із сотнями загиблих.

Зокрема, в Ізюмі було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові. Серед вбитих – жінки та діти, подекуди – ціли родини. 99% вбитих – з ознаками насильницької смерті. Під час ексгумації тіл у лісі, де вбитих ховали самі окупанти, знайшли 11 тіл, які понівечені настільки, що неможливо встановити їхню стать. У вбитих були мотузки на шиї, переломи кінцівок, вогнестрільні поранення та ампутації.

23 вересня ексгумацію тіл з масових поховань в Ізюмі на Харківщині завершили. Із землі піднято 447 тіл українських воїнів та мирних мешканців. Згодом було знайдено ще два поховання.

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