Окупанти завдали артилерійських ударів по позиціях українських військ та територіальних громадах у Бериславському районі.

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 40 російських окупантів та трьох їхніх автомобілів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 12 листопада.

Зазначається, що ворог продовжує вести активну оборону по усій лінії зіткнення, що розмежована Дніпром.

Відео дня

"Протягом бойового дня противник завдавав артилерійських ударів по позиціях наших підрозділів та територіальних громадах у Бериславському районі. Без постраждалих та втрат", - зазначили у Командуванні.

У відповідь, з метою придушення вогню ворожої артилерії, українська авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

"Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра. За уточненими даними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 рашистів та 3 військових автівки", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що решта втрат противника дорозвідуються.

"Склад ворожого флоту протягом дня суттєвих змін не зазнав. 18 кораблів та катерів, у тому числі один ракетоносій в готовності до залпу вісьмома "Калібрами", - зауважили у ОК "Південь".

Звільнення Херсонщини

Станом на 10 листопада ЗСУ звільнили територію Херсонської області площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наразі звільнено саме місто та правобережжя Херсонської області.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки в цей день Україна повернула Херсон.

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