У ГУР МО наголосили, що покинутим військовим командуванням росіянам не вдасться втекти.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що українські військові заходять в окупований з початку березня Херсон.

Там зазначили, що після відступу основного угруповання військ армії РФ з українського Херсона, російське командування кинуло солдатів напризволяще, закликавши намагатися втекти самостійно, переодягнувшись у цивільний одяг.

У ГУР МО звернулися до росіян і наголосили, що втекти їм не вдасться. Покинутих російських військових закликали здатися в полон.

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"Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У вас є єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", – йдеться в повідомленні ГУР МО.

Військові наголосили, що в разі добровільної здачі в полон Україна гарантує росіянам збереження життя і безпеку, дотримання Женевської конвенції, харчування, медичну допомогу і можливість обміну.

У ГУР МО розповіли, що у росіян є два шляхи здачі в полон:

отримати інструкції через проект "Хочу жить" (телефони +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84, чат-бот в Telegram https://t.me/spasisebyabot);

у разі неможливості зв'язатися з "Хочу жить", здатися в полон при безпосередньому контакті з військовими.

При безпосередній здачі в полон російському військовому слід відстебнути магазин, повісити зброю на ліве плече стволом вниз, підняти руки з білим прапором і кричати "Сдаюсь!", підійти до українських захисників, виконуючи всі їхні команди.

Група або підрозділ можуть здатися за наступною схемою: скласти всю зброю і відійти, стати перед своєю військовою технікою, попередньо заглушивши її, відправити переговорника (офіцера або найстаршого за званням) – він має бути беззбройним і мати білий прапор.

"Якщо ви громадянин України з окупованих територій і вас насильно "призвали" і змушували воювати на боці Російської Федерації, повідомте українським військовим про це. На допиті ви маєте повідомити українським військовим свої дані: прізвище, ім'я, по батькові, звання, дату народження, особистий номер та іншу релевантну інформацію", – пояснили в ГУР МО.

Ситуація в Херсоні

Як писав УНІАН, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін 9 листопада заявили про відведення свого особового складу з правого берега Дніпра на лівий в Херсонській області.

При цьому напередодні стало відомо, що росіяни перевезли свою "адміністрацію" з Херсона в Скадовськ. В обласному центрі почали зникати російські блокпости і прапори. Міністр оборони України Олексій Резнікова, заявляв, що Росії знадобиться принаймні тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.

Станом на вечір 10 листопада було відомо, що українськими захисниками звільнено 41 населений пункт на південному напрямку.

У Страткомі ЗСУ відзначали, що тікаючи росіяни масово кидають власну техніку.

11 листопада в соціальних мережах активно поширювалися кадри, на яких можна побачити жителів Херсона з прапорами України та українських військових на вулицях міста.

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