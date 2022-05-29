Супротивник намагався наступати на Авдіївському напрямку, але не мав успіху, зазначили в Генштабі української армії.

В районі Сєвєродонецька Луганської області тривають бої, на Донецькому напрямку противник веде наступ, намагається закріпитися в районі Лиману та покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька, бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки", - йдеться у повідомленні.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Силами армійської авіації завдав авіаударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Окупанти також бомбили військові об'єкти й атакували мирні населені пункти. Російська влада назвала війну в Україні "спецоперацією", метою якої нібито є "демілітаризація" та "денацифікація" нашої держави.

Потім ворог заявив про другу фазу "спецоперації" та пішов у наступ на сході України.

Пізніше вороги близько підійшли до Сєвєродонецька, били по місту з артилерії, було багато жертв та постраждалих. 28 травня влада Луганщини повідомила, що супротивники зайшли на околиці міста, потрапили на території готелю "Мир" і зазнавали там величезних втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: