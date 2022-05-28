Сьогодні знищено танк, 6 автомобілів та безпілотник ворога.

На Донбасі з початку доби Збройні сили України відбили 7 атак російських загарбників, на трьох ділянках ще тривають бої.

Про це повідомило угруповання Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, уздовж усієї смуги оборони окупанти застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбові удари по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На 3 локаціях ще тривають бої", - йдеться у повідомленні.

Водночас українські воїни за добу, що минає, знищили 1 танк, 6 автомобілів та збили безпілотник типу "Орлан-10".

"Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 15 цивільних об’єктів, з них: 14 житлових будинків, коксохімічний завод. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості", - сказано у повідомленні.

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