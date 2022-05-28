Сєвєродонецьк наразі не відрізаний, зв'язок з містом є.

У Сєвєродонецьку російські окупанти зайшли на територію готелю "Мир", проте далі вони просунутись не можуть.

Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російські війська зайшли на околиці міста - це готель "Мир", несуть там величезні втрати, але вибити їх з готелю поки не вийшло. Далі вони просунутись не можуть, але намагання є. Тактика одна й та ж - декілька годин артилерійські обстріли, потім намагаються просуватись", - зазначив він.

Також Гайдай наголосив, що Сєвєродонецьк наразі не відрізаний, зв'язок з містом є, і також є можливість постачати гуманітарні вантажі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ можуть відійти з Сєвєродонецька. Глава Луганської ОВА пояснив причину і запевнив, що найближчими днями росіяни не зможуть захопити Луганську область.

27 травня війська РФ почали прямі атаки на Сєвєродонецьк і можуть його оточити найближчими днями. Однак окупанти не зможуть швидко просунутися в самому місті, бо вони погано працюють в забудованій місцевості. Українські сили продовжують підтримувати оборону на сході України і сповільнили просування більшості окупантів.

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