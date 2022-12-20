Нашій державі необхідно готуватися до нових атак з боку супротивника, зазначив очільник уряду.

Російські військові намагатимуться до кінця року залишити українців без централізованого енергопостачання.

Необхідно готуватися до нових ворожих атак, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити нас без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", - сказав він.

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Нові масовані удари Росії по Україні - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, зранку 16 грудня Україна зазнала чергової масованої російської ракетної атаки. Повітряна тривога тривала понад чотири години. Сили протиповітряної оборони знищили понад 60 із 74 випущених ворогом ракет.

Внаслідок ракетної атаки було пошкоджено близько дев’яти об'єктів генерації, один з яких на Київщині.

У деяких громадах виникли проблеми з електро, водо-, теплопостачанням та зв’язком.

Вночі 19 грудня російські окупанти запустили по Україні 35 дронів "Шахед", з яких було збито 30.

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