З початку грудня в нашій державі ліквідували вже понад 60 ворожих безпілотників, зазначи спікер командування Повітряних сил української армії.

У понеділок, 19 грудня, російські загарбники запустили по Україні стільки іранських дронів-камікадзе "Шахед", скільки ще не запускали, - 35 штук.

Іранські дрони супротивник запустив з іншої точки, розповів спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час брифінгу, пише "Радіо Свобода".

"Вчора, як відомо, в День святого Миколая, рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів за кількістю: 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість "Шахедів" вони ще не випускали", - зазначив речник.

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Ігнат зазначив, що раніше ворог запускав такі дрони із тимчасово захопленої частини Херсонської області та з поки окупованого Криму, а у понеділок вони були запущені з іншої точки.

"Раніше це був окупований Крим і Херсонська область, зараз точки запуску змістили до Краснодарського краю, - східне узбережжя Азовського моря", - додав він.

Ігнат також зазначив, що середня швидкість "Шахедів" становить 150 кілометрів на годину, і ці дрони можуть кружляти, летіти по колу, уникаючи систем протиповітряної оборони.

Попри це, за його словами, в нашій державі з 7 грудня вже ліквідували 67 таких дронів.

Дрони атакували Київ 19 грудня - що треба знати

Рано вранці 19 грудня Київ та область масовано атакували іранські дрони. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що над столицею знищили близько 15 із понад 20 ворожих дронів, але є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що у регіоні пошкоджено приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Пізніше стало відомо, що в області пошкоджено дев'ять будинків і постраждали три особи. Через ворожу атаку дронами виникли серйозні проблеми з електропостачанням.

Юрій Ігнат говорив, що супротивник почав запускати іранські дрони вночі, щоб нашим воїнам було складніше їх ліквідувати.

19 грудня президент Володимир Зеленській сказав, що Росія отримала від Ірану ще 250 "Шахедів".

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