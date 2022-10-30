Через ворогів поранень зазнали понад 100 цивільних лікарів-українців.

За час повномаштабної війни російські загарбники пошкодили понад 1 тисячу медичних закладів в Україні та вбили 29 цивільних лікарів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у соціальній мережі Facebook.

"Від початку широкомасштабної війни ворог цілеспрямовано намагається зруйнувати медичну систему в Україні. За 8 місяців рашисти пошкодили понад 1000 медзакладів. 29 цивільних лікарів було вбито і понад 100 зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

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Водночас було відновлено понад 300 пошкоджених медзакладів.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня стало відомо, що у лікарнях України офіційно працюватимуть капелани. В умовах повномасштабної війни надзвичайно важливо запровадити цілісний підхід до надання медичної допомоги, який враховує як фізичні, так і психосоціальні аспекти кожного пацієнта. До роботи на посаді "капелан в охороні здоров’я" допускаються особи, які здобули вищу освіту за спеціальністю "Богослов’я" або вищу духовну освіту.

Звірства окупантів на звільнених територіях - важливі новини

Армія України наприкінці серпня пішла у контрнаступ. 16 вересня президент Володимир Зеленський розповів, що звільнено майже всю Харківську область.

Захисники нашої держави також звільнили низку населених пунктів у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

26 жовтня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій поділилися, що на щойно деокупованих землях нашої держави ексгумувано близько тисячі тіл жертв.

У відомстві наголосили, що відкриваються факти звірств окупантів, які шокують, - серед жертв супротивника не лише військові, а й цивільні - діти та дорослі.

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