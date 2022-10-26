Серед загиблих не лише військові, але й цивільні - дорослі та діти.

На щойно звільнених від російських окупантів територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Telegram.

Зазначається, що Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти відпрацьовує локації на щойно звільнених від окупантів територіях.

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"В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що "відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні - дорослі та діти".

"Але точні дані стануть відомі лише після експертизи", - зауважили у міністерстві.

У відомстві додали, що робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при обласних військових адміністраціях.

Масові поховання на Харківщині

6 жовтня начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що на деокупованій частині Харківської області виявили тіла 534 вбитих росіянами цивільних. Йдеться про тіла 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей (у 13 з них стать не встановлена) і 29 людей, чия стать не встановлена. Він сказав, що це з урахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл.

17 жовтня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що на деокупованій території Харківщини вже фактично ексгумували понад 600 тіл загиблих, але їх не одразу вдається ідентифікувати.

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