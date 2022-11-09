Вашингтон допоможе Києву звільнити від російських загарбників частину українських територій до зими. Білий дім зосередиться на підтримці України.
За словами представника Пентагону і бригадного генерала Пета Райдера, росіяни в Херсоні готуються до оборони. При цьому Міноборони США не фіксують вивезення великої кількості жителів міста, попри заяви про депортацію українців.
Крім того, американський генерал попередив про проблеми, які виникнуть як у російської армії, так і української, з настанням холодів.
"Коли ми наближаємося до зими, такі аспекти, як місцевість, бруд, сніг, лід, будуть представляти проблеми. І тому ви продовжуєте бачити, як Україна проводить контрнаступ, щоб скористатися часом", - підсумував Райдер.
Новий пакет військової допомоги від США - що відомо
4 листопада США заявили про новому пакеті військової допомоги для України. Його загальна вартість склала 400 мільйонів доларів і до нього увійшли 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, 1,1 тис.дронів Phoenix Ghost.
Крім того, стало відомо, що США і Нідерланди відновлять танки Т-72, які знаходяться в Чехії. Ождается, що до кінця року Україні передадуть 90 танків.