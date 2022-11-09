Міноборони США не фіксують вивезення великої кількості жителів Херсона.

Вашингтон допоможе Києву звільнити від російських загарбників частину українських територій до зими. Білий дім зосередиться на підтримці України.

За словами представника Пентагону і бригадного генерала Пета Райдера, росіяни в Херсоні готуються до оборони. При цьому Міноборони США не фіксують вивезення великої кількості жителів міста, попри заяви про депортацію українців.

Крім того, американський генерал попередив про проблеми, які виникнуть як у російської армії, так і української, з настанням холодів.

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"Коли ми наближаємося до зими, такі аспекти, як місцевість, бруд, сніг, лід, будуть представляти проблеми. І тому ви продовжуєте бачити, як Україна проводить контрнаступ, щоб скористатися часом", - підсумував Райдер.

Новий пакет військової допомоги від США - що відомо

4 листопада США заявили про новому пакеті військової допомоги для України. Його загальна вартість склала 400 мільйонів доларів і до нього увійшли 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, 1,1 тис.дронів Phoenix Ghost.

Крім того, стало відомо, що США і Нідерланди відновлять танки Т-72, які знаходяться в Чехії. Ождается, що до кінця року Україні передадуть 90 танків.

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