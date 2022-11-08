Глави оборонних відомств двох країн домовилися про подальшу підтримку України.

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Гвідо Кросетто співпрацю у сфері оборони між двома країнами.

Як повідомляє Голос Амерки, також міністри обговорили подальшу співпрацю в питанні підтримки України, включаючи протиповітряну оборону.

Ллойд Остін подякував Гвідо Кросетто "за його прихильність підтримці італійської допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Два лідери домовилися підтримувати тісну співпрацю для розвитку оборонного партнерства США та Італії", йдеться в в заяві Міністерства оборони США.

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Новий пакет військової допомоги від США

4 листопада в Пентагоні оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні на $400 млн. Він буде включати, в тому числі 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, 1,1 тис.дронів Phoenix Ghost.

Згідно з повідомленням Пентагону, також США і Нідерланди разом профінансують відновлення танків Т-72, що знаходяться на зберіганні в Чехії. Загалом Україні передадуть 90 танків, частина з яких прибуде ще до кінця цього року.

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