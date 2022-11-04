Зокрема, Штати передадуть танки Т-72, БТР M1117, ППО Hawk та інше озброєння.

У п'ятницю, 4 листопада, США оголосили, що передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх розповіла, що до пакета увійшли: ППО Hawk, відремонтовані танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, а також 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Як відомо, раніше США та Нідерланди домовились про ремонт 90 чеських танків для України. Ремонт половини з них мали покрити Штати.

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ППО Hawk, які отримає Україна, є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Комплекс розроблявся для знищення літаків, а пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Його вартість становить 15 млн доларів, а кожен боєприпас - по 250 тисяч доларів.

Тактичний дрон Phoenix Ghost був розроблений для потреб війни в умовах рівнинної місцевості. Основне його призначення - напад на ворога.

Військова допомога від США

21 вересня президент США Джо Байден заявив, що Україна вже отримала від Штатів допомогу на суму понад 25 мільярдів доларів.

1 жовтня американський лідер підписав закон "Продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік", який передбачає виділення ще понад 12,3 мільярда доларів додаткової допомоги для України.

4 жовтня Байден анонсував новий пакет допомоги на 625 мільйонів доларів.

Крім того, США відправлять Україні боєприпаси і армійські вантажівки Humvee в рамках пакет допомоги на 725 мільйонів доларів.

1 листопада стало відомо, що американські законодавці обговорюють новий великий пакет допомоги для України, голосування за який має відбутися до січня. Попередньо, називається сума в 60 мільярдів доларів.

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