У п'ятницю, 4 листопада, США оголосили, що передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів.
Заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх розповіла, що до пакета увійшли: ППО Hawk, відремонтовані танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, а також 1100 безпілотників Phoenix Ghost.
Як відомо, раніше США та Нідерланди домовились про ремонт 90 чеських танків для України. Ремонт половини з них мали покрити Штати.
ППО Hawk, які отримає Україна, є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Комплекс розроблявся для знищення літаків, а пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Його вартість становить 15 млн доларів, а кожен боєприпас - по 250 тисяч доларів.
Тактичний дрон Phoenix Ghost був розроблений для потреб війни в умовах рівнинної місцевості. Основне його призначення - напад на ворога.
Військова допомога від США
21 вересня президент США Джо Байден заявив, що Україна вже отримала від Штатів допомогу на суму понад 25 мільярдів доларів.
1 жовтня американський лідер підписав закон "Продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік", який передбачає виділення ще понад 12,3 мільярда доларів додаткової допомоги для України.
4 жовтня Байден анонсував новий пакет допомоги на 625 мільйонів доларів.
Крім того, США відправлять Україні боєприпаси і армійські вантажівки Humvee в рамках пакет допомоги на 725 мільйонів доларів.
1 листопада стало відомо, що американські законодавці обговорюють новий великий пакет допомоги для України, голосування за який має відбутися до січня. Попередньо, називається сума в 60 мільярдів доларів.