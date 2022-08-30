Росіяни били зі ствольної артилерії 152-міліметровими снарядами.

База евакуаційного загону українського Червоного Хреста у Слов'янську Донецької області потрапив під вогонь окупантів. Росіяни били зі ствольної артилерії 152-міліметровими снарядами.

Про це повідомив командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Тарас Логінов у Facebook.

В результаті обстрілу зруйновано будівлю, яка орендована для МКЧХ, пошкоджено три автомобілі. Логінов уточнив, що ніхто з волонтерів не постраждав.

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"Це приміщення до 1.09.22 було орендовано МКЧХ і надано нам для розміщення евакуаційного загону, який з 18.04.22 займався евакуацією поранених, хворих, маломобільних цивільних місцевих жителів", - розповів представник Українського Червоного Хреста.

При цьому Логінов вказав, що російське командування знало про резиденцію волонтерів, а поруч не було жодного військового об'єкта. Всього в базу потрапили чотири снаряди.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за добу російські загарбники вбили двох мирних жителів. Він додав, що поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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