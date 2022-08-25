Міжнародний Червоний Хрест спокійно потрапляє в Маріуполь і видає гуманітарну допомогу.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, який має доступ до Маріуполя, роздає там їжу, але не сприяє поліпшенню катастрофічної ситуації в медицині та припиненню злочинів проти цивільного населення.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Дивні дива. Міжнародний Червоний Хрест спокійно потрапляє в Маріуполь і видає гуманітарну допомогу в різних частинах міста. При тому аж ніяк не реагує ані на катастрофічну ситуацію в медицині (мабуть ми якось інакше розуміємо значення червоного хреста?), ані на вивезення дітей з Маріуполя, ані на арешти та незаконні утримання цивільних при фільтраційних процедурах. Лише годує", – наголошує він.

Андрющенко звинуватив МКХЧ в тому, що він витрачає гроші, отримані як пожертви, разом з російськими загарбниками.

"Прекрасна по суті схема – збирай мільйонні донати та витрачай їх разом з окупантом. Маріуполь як ніхто довів повну кризу та колпас цієї міжнародної інституції", – пише він.

Як писав УНІАН, після теракту, влаштованого росіянами, під час якого в колонії в окупаній Оленівці загинули понад 50 українських захисників, у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що нібито не гарантували безпеку українських військовополонених, які виходили з "Азовсталі".

В Офісі президента заявляли, що міжнародні організації, Міжнародний комітет Червоного Хреста відмовчуються, коли Росія українських полонених морить голодом, катує, вбиває.

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