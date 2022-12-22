Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

За добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 15 авіаційних ударів по Україні.

"Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області", - розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України станом на 6:00.

Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на фронті станом на 22 грудня - що відомо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків та близько 6 тисячі інших бронемашин.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також українські захисники збили ворожий БпЛА типу "Форпост" та ще два - типу "Ланцет-3".

Крім того, українські війська відбили атаки окуантів в районах 16 населених пунктів Луганщини та Донеччини. Мова йде про Новоселівське, Стельмахівку, Площанку і Червонопопівку на Луганщині та Берестове, Яковлівку, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівку, Озарянівку, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівку, Невельське і Мар’їнку.

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