Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків та близько 6 тисячі інших бронемашин.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00.

"На сьогодні, за майже 9 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Також українські захисники збили ворожий БпЛА типу "Форпост" та ще два - типу "Ланцет-3".

"Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника", - додали у Генштабі.

Втрати Росії в Україні

Вчора Генштаб ЗСУ повідомляв, що втрати Росії в Україні станом 21 грудня майже досягли позначки в 100 тисяч осіб. Зазначалося, що 24 лютого українські бійці ліквідували близько 99 740 загарбників.

Також Росія втратила: ворожих танків-3002, бойових броньованих машин - 5979, артилерійських систем - 1972, РСЗВ - 412, засобів ППО - 212, літаків - 282.

Ввечері в ГШ відзвітували, що українська авіація 21 грудня завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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