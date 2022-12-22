Зазначається, що росіяни пішли в атаку в Донецькій та Луганській областях.

За добу українські війська відбили атаки окупантів в районах 16 населених пунктів Луганщини та Донеччини.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомили, що за минулу добу українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області.

Крім того, сили оборони України відбили ворожі атаки в районах Берестового, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Озарянівки, Майорська, Нью-Йорка, Красногорівки, Невельського і Мар’їнки на Донеччині.

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Втрати Росії в Україні - що відомо

Генштаб ЗСУ 21 грудня повідомив, що втрати російської армії в Україні досягли позначки близько 99 740 загарбників. Крім того, росіяни втратили: танків - 3002, бойових броньованих машин - 5979, артилерійських систем - 1972, РСЗВ - 412, засобів ППО - 212, літаків - 282.

Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що українська авіація 21 грудня завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

На ранок 22 грудня стало відомо, що Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків та близько 6 тисячі інших бронемашин.

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