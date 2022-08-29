За минулу добу українські захисники ліквідували близько 350 росіян.

Бійці Збройних сил України за минулу добу ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники відкобзонили 47,1 тисячу російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ВСУ в Facebook.

Найбільших втрат за 28 серпня загарбники зазнали на Донецькому напрямку.

Відео дня:

Станом на 29 серпня загальні бойові втрати Росії в Україні орієнтовно склали:

особовий склад-близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;

танки - 1947 (+5);

бойові броньовані машини-4269 (+12);

артилерійські системи-1060 (+10);

РСЗВ-279 (+5);

засоби ППО-149 (+1);

літаки - 234 (+0);

гелікоптери-203 (+1);

БПЛА-844 (+6);

крилаті ракети - 196 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни-3188 (+17);

спеціальна техніка - 101 (+2).

Як раніше повідомляв УНІАН, рссійські окупанти намагалися піти в наступ на трьох напрямках. Українські військові дали жорстку відсіч. За даними Генерального штабу ЗСУ, йдеться про Слов'янський, Бахмутський та Авдіївський напрямки.

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