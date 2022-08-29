Бійці Збройних сил України за минулу добу ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники відкобзонили 47,1 тисячу російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ВСУ в Facebook.
Найбільших втрат за 28 серпня загарбники зазнали на Донецькому напрямку.
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Станом на 29 серпня загальні бойові втрати Росії в Україні орієнтовно склали:
- особовий склад-близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;
- танки - 1947 (+5);
- бойові броньовані машини-4269 (+12);
- артилерійські системи-1060 (+10);
- РСЗВ-279 (+5);
- засоби ППО-149 (+1);
- літаки - 234 (+0);
- гелікоптери-203 (+1);
- БПЛА-844 (+6);
- крилаті ракети - 196 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни-3188 (+17);
- спеціальна техніка - 101 (+2).
Як раніше повідомляв УНІАН, рссійські окупанти намагалися піти в наступ на трьох напрямках. Українські військові дали жорстку відсіч. За даними Генерального штабу ЗСУ, йдеться про Слов'янський, Бахмутський та Авдіївський напрямки.