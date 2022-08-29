Встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі досі неможливо, адже вони тимчасово захоплені ворогом.

Російські окупанти продовжують вбивати мирних українців. За минулу добу ворог позбавив життя вісьмох жителів Донецької області. Ще семеро громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Такою інформацією поділився голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко в офіційному Telegram-каналі.

"Росія вбиває цивільних! За 28 серпня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 4 в Бахмуті, 2 в Райгородку, 1 в Тетянівці і 1 в Миколаївці. Ще 7 осіб отримали поранення", — написав Кириленко.

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Глава ОВА також підкреслив, що на поточний момент неможливо встановити точну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі. Міста тимчасово окуповані ворогом, і українські сили не мають до них доступу.

Нагадаємо, минулого вечора, 28 серпня, рашисти обстріляли Енергодар — місто-супутник Запорізької АЕС. Воно знаходиться під контролем росіян, але це не завадило їм провести бомбардування, щоб звинуватити ВСУ.

Над ранок противник вдарив по Харкову та території Дніпропетровської області. Інформація про жертви і постраждалих поки не надходила.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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