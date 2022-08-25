В ОК "Південь" нагадали, що загарбники зайшли на околицю Благодатного, але далі не просунулися

Російські окупанти стоять на околиці села Благодатне в Миколаївській області. Українські військові не пускають ворога далі, тому ризик вуличних боїв мінімальний.

Про це повідомила керівник прес-центру сил охорони і оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк В ефірі телемарафону.

"Хочу зауважити, що лінія зіткнення, на південному фронті зокрема, дуже рухлива. Навіть коли ворог мав частковий успіх і просунувся до околиці Благодатного, він був дуже швидко звідти вибитий. Якщо стежити за актуальними картами війни, які змінюються, майже через кожні кілька годин", - зазначила Гуменюк.

За її словами, ситуація постійно змінюється, тому що бої ведуться на відкритій поверхні.

"Це відкритий степ, де немає можливості сховатися, тому перехід в такі вуличні бої є зовсім іншою тактикою, тому що вони ведуться в населених пунктах. Ми майже не допускаємо і тримаємо ворога на околицях, щоб він був на відкритій поверхні і його можна швидко повернути на ті позиції, які РФ називає своїми "рубежами оборони", - підсумувала спікер.

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники мали частковий успіх на напрямку Васильки-Благодатне. При цьому ще на кількох напрямках російські окупанти намагалися вести штурмові і наступальні дії, але отримали відсіч.

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