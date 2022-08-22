Супротивник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів.

Російські окупанти мають частковий успіх в районі Благодатного на Миколаївському напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, на Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське. Завдав авіаційних ударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.

У Генштабі також наголосили, що наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація продовжують успішні виконання вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат.

Нагадаємо, 21 серпня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що загарбники мали частковий успіх на напрямку Васильки - Благодатне.

22 числа Генштаб поділився, що бої з супротивником тривають на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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